Synopsys rachète Moortec pour concurrencer Mentor

Synopsys a acheté Moortec, concepteur d'IP basé à Plymouth, pour sa technologie de surveillance intégrée dans les puces, spécialisée dans les capteurs de process, de tension et de température (PVT). La valeur de la transaction n'a pas été divulguée car Synopsys affirme qu'elle n'est pas importante pour ses rapports financiers.

Les capteurs Moortec constituent un élément clé de la nouvelle plate-forme Silicon Lifecycle Management (SLM) de Synopsys. Cela permettra à Synopsys de concurrencer l'activité Mentor de Siemens avec des données provenant de puces complexes sur des processus de pointe. En juin, Mentor a acquis UltraSoC, basé à Cambridge, qui fournit également une surveillance intégrée à la puce, mais de données plutôt que de valeurs physiques.

Les données des capteurs environnementaux de Moortec sont essentielles pour bien comprendre l'activité et le fonctionnement des puces et permettront aux moteurs d'analyse de la plate-forme SLM de conduire des optimisations plus détaillées et précises à chaque étape du cycle de vie des semiconducteurs, en commençant par la mise en œuvre de la conception et en progressant dans la fabrication, les tests de production, la mise ne fonctionnement et culminant avec des opérations sur le terrain. C'est la même stratégie que les outils Tessent de Mentor.

«Nous continuons de respecter notre feuille de route d'innovation pour fournir des solutions d'optimisation du cycle de vie des semiconducteurs silicium qui répondent aux besoins en constante évolution de l'industrie dynamique des semi-onducteurs», a déclaré Sassine Ghazi, directeur de l'exploitation de Synopsys. «Cette acquisition accélère l'expansion de notre plate-forme SLM en fournissant à nos clients une solution complète d'analyse de données pour les composants fabriqués avec les processus les plus avancés.»

La surveillance dans la puce est désormais une nécessité au niveau des nœuds de processus avancés car elle permet la gestion critique de conditions physiques et fonctionnelles de plus en plus variables en temps réel, augmentant ainsi les performances